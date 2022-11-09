Вирусолог рассказал, как защититься от полиомиелита

В Ингушетии зарегистрировано уже несколько случаев заболевания острым вялым параличом, являющегося одним из симптомов полиомиелита. Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий отделением иммунологии и аллергологии, руководитель герпетического центра МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Георгий Викулов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что это может свидетельствовать о заболевании полиомиелитом в клинической форме либо об иной инфекции.

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«В 90% случаев полиомиелит протекает бессимптомно. Но наличие острого вялого паралича говорит о том, что это уже так называемая манифестная форма, то есть с клиническими проявлениями. Паралитическая форма полиомиелита опасна, при ней смертность составляет 5-10% в случае паралича дыхательной мускулатуры», – объяснил эксперт.

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Он добавил, что острый вялый паралич может свидетельствовать и о других инфекциях, например, об энтеровирусах, о синдроме Гийена-Барре, который возникает в том числе при коронавирусной инфекции, а также о дефиците витаминов группы В.

Тем не менее, при таких симптомах врачи обязаны исключить именно полиомиелит как очень опасное заболевание для детей. Основные пути передачи вируса полиомиелита – водный, пищевой и контактно-бытовой. Воздушно-капельный путь заражения возможен только в начале вирусоносительства. Опасности заражения подвергнуты дети в коллективах, не имеющие прививки.

«Заболевание требует своевременной диагностики и иммунопрофилактики. Ведь оно может привести даже к гибели ребенка. Нередки случаи, когда перенесенная болезнь вызывает инвалидизацию, когда паралич сохраняется на всю жизнь. Конечно, в некоторых случаях полиомиелит может пройти и в бессимптомной форме, но, мне кажется, такой эксперимент над детьми просто недопустим. Так что вакцинация необходима», – заявил Георгий Викулов.

«В отношении полиомиелита мы понимаем, что медицинский отвод может быть только временным. Потому как только непереносимость каких-то препаратов требует замены вакцины. Именно потому, что отсутствие вакцинации приводит к тому, что ребенок становится уязвим. И в случае заражения риск инвалидизации значительно увеличивается», – продолжил он.