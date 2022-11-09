Психиатры нашли альтернативный способ лечения тревожных расстройств

Психиатры из Джорджтаунского университета установили, что осознанность помогает пациентам бороться с различными тревожными расстройствами не хуже антидепрессантов. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

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Тревожные расстройства — группа нарушений психики, характеризующаяся выраженной беспричинной тревогой или страхом. Они относятся к числу самых распространенных недугов. Несмотря на существование эффективного лечения, многие страдающие тревожными расстройствами не имеют возможности получить терапию по разным причинам.

В исследовании приняли участие 276 пациентов с различными тревожными расстройствами. Всех добровольцев разделили на две группы: первая была направлена на тренинг осознанности - способности сосредотачиваться на выбранных событиях и ощущениях и контролировать свое внимание, а также объективно принимать решения, а вторая получала антидепрессанты. В конце исследования 102 пациента успешно завершили тренинг, а 106 – курс классического медикаментозного лечения.