Как понять, что срочно нужно к проктологу

Многие стесняются ходить к проктологу, потому что этот врач занимается диагностикой заболеваний прямой кишки, толстого кишечника и ануса. А исследовать подобные места как-то не очень приятно. Но что делать — последствия заболеваний могут причинять не только дискомфорт, но и имеют реальный риск серьёзных угроз здоровью и жизни. Врач-хирург Василий Гаврилов рассказал, когда уже пора к врачу.

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хронические запоры;

кровотечения из прямой кишки;

странные выделения из прямой кишки;

боли в прямой кишке;

боли в животе при отсутствии стула. По словам проктолога, медлить нельзя, если у вас:

«Такие симптомы той или иной выраженности могут сопровождать практически любые болезни прямой или толстой кишки, и это необязательно именно геморрой. Подобные жалобы встречаются при трещинах прямой кишки, язвенном колите, полипах толстой кишки и так далее», — пояснил Гаврилов.

Ещё к проктологу нужно срочно, если в результате анализа кала обнаружили кровь. «Или имеется длительно существующая анемия без какой-либо другой обнаруженной причины», — сказал эксперт.

Кстати, после 50 лет, если был один кровный родственник старше 65 лет, который болел или болеет раком толстой кишки, к проктологу нужно ходить регулярно и просто так. Если таких родственников больше одного или болеющий или болевший младше 65 лет, то регулярные осмотры проктолога надо начинать уже с 40 лет. «Также таким пациентам показано проведение колоноскопии один раз в 5–10 лет», — рассказал врач.