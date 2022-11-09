Как по ногтям понять, что не так с вашим здоровьем

Внешние признаки часто могут указывать на то, что внутри организма растут проблемы. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Диетолог Фиона Так перечислила несколько признаков, которые нужно искать на ногтях. Эти признаки могут указывать на проблемы со здоровьем, начиная от дефицита витаминов и заканчивая более серьезными заболеваниями.

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Нутрициолог Фиона Так объясняет, что изменения в наших ногтях могут указывать на внутренние проблемы, которые могут проявиться через недели или месяцы.

Так, например, был случай, когда мастер по маникюру обратил внимание на странное состояние ногтей женщины и призвал ее проверить анализы. Позже выяснилось, что у нее рак легких.

Диетолог добавила, что люди всегда должны учитывать, повлияли ли в первую очередь на ноготь внешние факторы, такие как накладные ногти, случайное физическое повреждение или использование каких-то средств.

Белые пятна или линии

Одно из наиболее распространенных изменений на ногтях — появление белых пятен — обычно указывает на нехватку цинка и кальция.

По словам нутрициолога, чтобы восполнить дефицит, нужно сосредоточить внимание на продуктах, содержащих два витамина: молочные продукты и листовые зеленые овощи, потому что они содержат кальций, а также тыквенные семечки, устрицы, птицу и красное мясо, содержащие цинк.

Бледная или синяя окраска

Здоровые ногти обычно имеют естественный розоватый цвет ногтевого ложа, но если он становится бледным или синим, это может свидетельствовать о слабом кровообращении по всему телу, что можно решить, увеличив уровень физической активности.

Изменение цвета также может указывать на нехватку железа в организме, что, по словам Фионы, можно определить с помощью анализа крови или диеты.

Ребра и вертикальные линии

Ногти, образующие выступы и вертикальные линии, могут свидетельствовать о проблемах, связанных с кишечником, когда он не поглощает или не получает достаточного количества питательных веществ.

«Выемки на ногтях могут быть признаком многочисленных дефицитов питательных веществ, таких как белок, железо, цинк или минералы», — сказала Фиона Так.

Ногти с изгибом вниз

Ногти, изогнутые вниз, чаще встречаются у пожилых людей и могут указывать на серьезные проблемы с легкими или заболеванием: