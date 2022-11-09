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2 часа назад

Педиатр перечислила факторы риска возникновения астмы

Letidor.ru

Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. При наличии предрасположенности это воспаление вызывает повторяющиеся приступы кашля, хрипов, возникает ощущение удушья. Могут ли частые бронхиты стать причиной развития астмы у ребенка, читайте в нашей новости.

Педиатр перечислила факторы риска возникновения астмы
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, являются ли частые простудные заболевания и бронхиты у детей фактором развития астмы. По мнению специалиста это возможно в довольно редких случаях:

"Факторы риска того, что это может в дальнейшем стать астмой: астма у ближайших родственников (особенно у матери), атопический дерматит, ринит, не связанный с простудой (то есть аллергический или хронический)".

Врач отметила, по данным медицинской статистике, многие дети до года болеют бронхитами с обструкцией, при этом к трем годам у 80% из них болезнь протекает в более легкой форме.

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, что делать при длительном кашле у ребенка.

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