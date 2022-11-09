Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
50 минут назад

Врач назвал основные симптомы, которые указывают на сильный стресс

Волгоградская правда

Пульмонолог Олег Абакумов заявил, что человек должен отличать обычную усталость от сильного стресса. Это состояние приводит к сбою в иммунитете и рецидивам хронических болезней. Доктор рассказал о самых распространенных признаках сильного стресса в организме.

Врач назвал симптомы, которые указывают на сильный стресс
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам специалиста, организм отдает половину сил на восстановление здоровья, а остальные резервы идут на борьбу со стрессом. Он подчеркнул, что многие не догадываются о своем состоянии.

Как сообщает NVL, на сильный стресс может указывать выпадение волос, ломкие ногти, проблемы с кожей, морщины, красные пятна и прыщи на теле, отеки после сна, тяжелое пробуждение и многое другое. Подробнее читайте здесь.

Врач советует сконцентрировать силы на восстановлении здоровья. Специалисты помогут избавиться от болезней, после чего у организма появятся силы и энергия на изменение жизни в лучшую сторону.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители