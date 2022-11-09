Врач назвал симптомы, которые указывают на сильный стресс

Пульмонолог Олег Абакумов заявил, что человек должен отличать обычную усталость от сильного стресса. Это состояние приводит к сбою в иммунитете и рецидивам хронических болезней. Доктор рассказал о самых распространенных признаках сильного стресса в организме.

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По словам специалиста, организм отдает половину сил на восстановление здоровья, а остальные резервы идут на борьбу со стрессом. Он подчеркнул, что многие не догадываются о своем состоянии.

Как сообщает NVL, на сильный стресс может указывать выпадение волос, ломкие ногти, проблемы с кожей, морщины, красные пятна и прыщи на теле, отеки после сна, тяжелое пробуждение и многое другое. Подробнее читайте здесь.