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1 час назад

В Подмосковье стали в три раза чаще болеть острыми кишечными инфекциями

Вести Подмосковьяиещё 1

В сентябре текущего года в Московской области было зафиксировано 1,8 тысячи случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Это в три раза, чем в сентябре прошлого года. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщает пресс-служба Мосстата. При этом в сентябре было более чем на треть меньше случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, нежели в августе этого года. 69 человек подхватили сальмонеллез, что почти на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года.

В Подмосковье стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Также в регионе было зарегистрировано 17 случаев острого гепатита. Заболеваемость гепатитом А выросла на 44,4%, а гепатитом С снизилась на 80,9% по сравнению с прошлым сентябрем. Увеличилось в 2,5 раза число заболеваний коклюшем — 10 случаев. Отмечен и один случай эндемического паротита — как и год назад. Среди остальных заболеваний самыми частыми оказались острые инфекции верхних дыхательных путей — более 185 тысяч случаев. Это меньше на 13%, чем в сентябре прошлого года. А вот гриппом в сентябре не болел ни один житель Московской области.

Более чем на треть, чем в сентябре прошлого года, снизилась заболеваемость в регионе сифилисом. Всего было зарегистрировано 116 случаев. Но в 2,3 раза возросло число подхвативших гонококковую инфекцию. Также было зафиксировано 112 случаев туберкулеза, 163 — вируса иммунодефицита человека и 191 — педикулеза.

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