Врач рассказала об опасных последствиях изжоги

Сложно найти человека, у которого ни разу не было изжоги. Если такое происходит редко, переживать не стоит, но при частых приступах важно обследоваться. Об опасных последствиях изжоги и побочных эффектах снимающих ее препаратов, рассказываем вместе с гастроэнтерологом.

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Риск потерять время

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Изжогу часто считают чем-то безобидным. Тем более что сегодня достаточно препаратов, которые помогают легко от нее избавиться, рассказала Москве 24 врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова. Вот только устраняют они лишь неприятные ощущения, а причина, которой может быть серьезное заболевание, – остается.

Чаще всего повторяющиеся приступы изжоги возникают при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), отметила врач. Однако причиной тягостного жжения также может быть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит (воспаление желчного пузыря) или панкреатит (воспаление поджелудочной железы). А еще дискинезия (нарушение моторики) желчевыводящих путей и даже онкология.

Если изжога повторяется часто, важно пройти медицинское обследование, чтобы вовремя выявить причину и начать лечение. А заглушая симптом препаратами, человек просто теряет время, за которое заболевание может дать серьезные осложнения.

Ирина Филатова – врач-гастроэнтеролог, терапевт

Например, если не лечить язву, это может привести к кровотечению или прободению (перфорации) стенки желудка и даже раку, предупредила врач.

Она также отметила, что и сами по себе повторяющиеся эпизоды изжоги могут быть опасны для здоровья. "Чувство жжения за грудиной мы чувствуем, когда происходит заброс (рефлюкс) кислого содержимого желудка в пищевод. Если такое случается часто, может развиться эзофагит – воспаление слизистой оболочки пищевода", – объяснила гастроэнтеролог.

В запущенных случаях на воспаленном пищеводе формируются эрозии. И если на этом этапе не принять меры, воспаление перейдет в хроническую форму и однажды может стать причиной пищевода Барретта – предракового заболевания.

Волшебных таблеток нет

Что касается лекарств для устранения изжоги, то на сегодняшний день используют две группы препаратов: антациды и альгинаты. И не все они такие безопасные, какими кажутся, отметила эксперт.

"Антациды бывают всасывающиеся и невсасывающиеся. Первые сейчас перестали использовать. Они дают очень непродолжительный эффект, а в результате их действия образуется углекислота, которая вызывает отрыжку, сильное вздутие живота и еще большее чувство жжения", – объяснила врач.

К всасывающимся антацидам относится и сода, которую так часто используют для борьбы с изжогой в домашних условиях. Но кроме уже перечисленных побочных эффектов, она вызывает нарушения водно-солевого обмена.

Сегодня самыми популярными на рынке являются невсасывающиеся антациды. Они прекрасно справляются с изжогой, доступны по цене и удобны в использовании благодаря разнообразию лекарственных форм. Однако все это часто приводит к тому, что люди принимают такие препараты бесконтрольно.

Невсасывающиеся антациды не рекомендуется применять более пяти-семи дней подряд. При длительном приеме могут возникать побочные эффекты, среди которых нарушение стула и минерального обмена в организме.

Ирина Филатова – врач-гастроэнтеролог, терапевт

Действительно безопасной группой препаратов считаются альгинаты, отметила врач. Их изготавливают из альгиновой кислоты, извлекаемой из морских водорослей.

Альгинаты формируют механический барьер-плот, который держится на поверхности желудочного содержимого и не дает ему попадать в пищевод. И, в отличие от антацидов, не нарушают процесс выработки соляной кислоты, так необходимой для адекватного пищеварения.