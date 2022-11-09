Терапевт рассказала, о каких болезнях может рассказать цвет губ

Цвет губ может указывать на наличие анемии или проблем с сердцем и легкими. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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По словам специалиста, в норме губы должны быть естественного розового цвета. Если они стали бледными или приобрели синюшный оттенок без причины, лучше всего обратиться к врачу, поскольку такой симптом иногда предупреждает о развитии заболеваний.

"Губы становятся бледными, как и кожные покровы, когда у человека есть анемия. При анемии наблюдается низкий уровень железа, низкий уровень эритроцитов, то что иногда в народе называют малокровием", – объясняет Романенко.

Синюшность губ может быть связана с патологией сердечно-сосудистой системы или легких. Цианоз (синюшная окраска. – Прим. ред.) губ – это всегда очень серьезно, и нужно искать причину, проверять легкие, проверять сердце.

При этом терапевт уточнила, что цвет губ может меняться и по менее серьезным причинам. Например, если человек просто замерз.

"На холоде сосуды спазмируются и бледнеют кожные покровы, губы могут стать бледными и даже посинеть", – заключила врач.