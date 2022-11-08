Врач предупредил о рисках использования спреев от насморка

«Длительное и неумеренное применение сосудосуживающих капель от насморка ведет к вазомоторному риниту, то есть к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и к регулярной отечности. Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнет постоянно отекать», — предостерег доктор и добавил, что зависимость от сосудосуживающих препаратов в какой-то степени можно приравнять к наркомании.