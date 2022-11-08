Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Необычная бессимптомная болезнь оставила музыканта без голоса

Lenta.ru

Из-за дисфонии американский кантри-музыкант Дэвин Доусон пережил потерю певческого голоса. О необычной бессимптомной болезни, которая оставила артиста без привычного голоса, он рассказал в интервью для радио SiriusXM.

Необычная бессимптомная болезнь оставила музыканта без голоса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 33-летнего Доусона, он почувствовал, что его голос изменился во время концерта в декабре 2021 года. «Были определенные ноты от середины до нижней части моего диапазона, которые стали другими», — пожаловался он. При этом, продолжил певец, у болезни не было других симптомов, кроме изменения голоса, — ни боли, ни физических изменений в строении голосовых связок.

После передачи Доусон уточнил детали своей болезни в социальных сетях, пишет People. По его словам, дисфония — нарушение голосообразования, влияющего на качество и тембр голоса — повлияла не только на пение и возможность брать низкие ноты, но и на обычную речь. «Когда все началось, я думал, выздоровление не займет дольше пары недель. Думал, что я смогу заниматься своим делом, переживая болезнь», — признался он.

Музыкант отметил, что голос уже начал восстанавливаться, однако вернулся не на сто процентов. Когда это произойдет, Доусон не знает — процесс излечения от дисфонии у каждого человека индивидуален. Однако, продолжил он, у болезни нашлись и плюсы: отдохнув от пения, Доусон смог усовершенствовать свои навыки в написании песен. «Никто не хочет, чтобы я выпустил новую песню так же сильно, как я. И я выпущу. А вот когда — неизвестно. Но уверен, что она будет хорошей», — заключил он.

Ранее австралийка Эми Скилтон рассказала о пережитом так называемом ингаляционном слабоумии. Из-за болезни она забыла собственное имя.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители