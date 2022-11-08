Необычная бессимптомная болезнь оставила музыканта без голоса

Из-за дисфонии американский кантри-музыкант Дэвин Доусон пережил потерю певческого голоса. О необычной бессимптомной болезни, которая оставила артиста без привычного голоса, он рассказал в интервью для радио SiriusXM.

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По словам 33-летнего Доусона, он почувствовал, что его голос изменился во время концерта в декабре 2021 года. «Были определенные ноты от середины до нижней части моего диапазона, которые стали другими», — пожаловался он. При этом, продолжил певец, у болезни не было других симптомов, кроме изменения голоса, — ни боли, ни физических изменений в строении голосовых связок.

После передачи Доусон уточнил детали своей болезни в социальных сетях, пишет People. По его словам, дисфония — нарушение голосообразования, влияющего на качество и тембр голоса — повлияла не только на пение и возможность брать низкие ноты, но и на обычную речь. «Когда все началось, я думал, выздоровление не займет дольше пары недель. Думал, что я смогу заниматься своим делом, переживая болезнь», — признался он.

Музыкант отметил, что голос уже начал восстанавливаться, однако вернулся не на сто процентов. Когда это произойдет, Доусон не знает — процесс излечения от дисфонии у каждого человека индивидуален. Однако, продолжил он, у болезни нашлись и плюсы: отдохнув от пения, Доусон смог усовершенствовать свои навыки в написании песен. «Никто не хочет, чтобы я выпустил новую песню так же сильно, как я. И я выпущу. А вот когда — неизвестно. Но уверен, что она будет хорошей», — заключил он.