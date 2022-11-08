Что нужно делать после контакта с ВИЧ-инфицированным? Справка от специалистов

В жизни лучше быть готовым ко всему, особенно к тому, что может серьёзно повлиять на здоровье. Заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) довольно непросто, но всё-таки возможно, поэтому специалисты подготовили памятку и объяснили, что нужно делать и к кому обращаться. Главное — не паниковать, но и не медлить — препараты работают только в первые 72 часа.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Эксперты напомнили, что подхватить вирус можно только при контакте с заражённой кровью или во время интима, причем незащищённого. В остальных случаях это не очень возможно, поэтому шарахаться от ВИЧ-инфицированных не стоит.

Видео дня

Если после контакта появилось подозрение — лучше не надеяться на авось и обратиться в специализированную клинику, да поскорее. Там проведут необходимые анализы и либо похлопают по плечу, либо назначат лечение и так или иначе отпустят домой.

При возможном заражении не стоит думать, что жизнь кончена — лечение вообще-то вполне эффективно. Вирус инфицирует клетки, а те начинают эпидемию в организме. А назначенный антиретровирусный препарат заблокирует вирус внутри зараженной клетки и не даст ему распространиться. Повреждённые клетки естественным образом умрут, и вуаля — организм чист как ручей.

Важно начать лечение как можно быстрее, оптимально — максимум через два часа после заражения. Чем раньше сядете, тем раньше выйдете — это так работает. Но препараты нужно принять до истечения 72 часов, иначе они станут неэффективны. Самолечением заниматься не надо — таблетки довольно серьёзные и с огромным списком индивидуальной побочки. Лучше спросить врача, он для того и существует.