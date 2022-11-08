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2 часа назад

Что такое воспаление и как оно возникает: объясняют врачи

Ferra.ru

Когда в организме какая-то инфекция, у вас может возникнуть лихорадка, когда у вас артрит, у вас будут болеть суставы. Всё это - примеры воспалений, которые появляются в человеческом организме.

Что такое воспаление и как оно возникает: объясняют врачи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Воспаление само по себе - это важная часть нормального иммунного ответа организма. Проблемы могут возникнуть как раз в том случае, если реакция организма будет чрезмерной или будет задерживаться.

Вообще воспалением можно назвать все действия иммунной системы человека, связанные с борьбой с инфекциями, с восстановлением после травмы или с избавлением от токсичных молекул.

Есть пять классических симптомов наличия в организме острого воспаления. Среди них - боль, жар, покраснение, потеря функции органа, отёк.

Иногда воспаление может стать хроническим или возникнуть из-за неправильной работы организма. Тогда повреждение, которое вызвано им, может быть вредным.

Пример подобного воспаления - аллергия. Она возникает, когда иммунная система человека безвредные вещества ошибочно воспринимает как опасные.

А хроническое воспаление опасно тем, что со временем приводит к повреждению тканей и к развитию многих болезней. В том числе к сердечно-сосудистым заболеваниям, нейродегенеративным расстройствам, ожирению, сахарному диабету, некоторым видам рака.

Ещё иммунная система может принимать собственные органы и ткани по ошибке за «захватчиков». В данном случае развиваются аутоиммунные заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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