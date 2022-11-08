Как по тому, что ты ешь, понять, что у тебя болит

Желание съесть что-то сладкое или солёное может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

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Каждый вкус влияет на организм по-своему. Если того или иного вкуса слишком много или слишком мало, организм начинает терять равновесие. А вот когда вкусы сбалансированы, уменьшается пищевая зависимость, улучшается пищеварение и возникает чувство удовлетворения.

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Как правило, наш организм сообщает, что ему не хватает какого-то вкуса и что наступил внутренний дисбаланс, требуя той или иной еды. Одни вкусы способствуют пищеварению, а избыток других может вызвать тяжесть в желудке, нарушение пищеварения и образование токсинов. Разбираемся, какие вкусы дают нам сигналы.

Хочется сладкого

Сладкий вкус мы находим в сахаре, углеводах, жирах, маслах. Он тяжёлый, холодный и маслянистый. В избытке он может вызвать «закупорку» в организме на уровне кровообращения, пищеварения, дыхания и т. д. А вот эмоционально, наоборот, вызывает благодушие и вялость, в адекватных количествах даёт удовлетворение.

Сладкий вкус — это не только сахар, он также производится за счёт употребления фруктозы и лактозы и даже некоторых аминокислот (глицин и аланин), содержится в многоатомных спиртах, сахарных спиртах (гликоль, глицерин, эритриол, сорбит и т. д.).

Постоянное желание чего-то сладенького, а особенно шоколада, говорит о возможном хроническом стрессе. В шоколаде содержится аминокислота триптофан (помогает преодолеть утомляемость). А ещё шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина. Как правило, сладкого нам хочется не только при стрессе, но ещё и при остром дефиците магния, хрома, фосфора.

Хочется кислого

Кислый вкус можно найти во фруктах, алкоголе, ферментированных продуктах. Он тяжёлый, горячий и маслянистый. Усиливает пищеварительный огонь. Зачастую нам очень хочется кисленького при состоянии неудовлетворённости или нарушении кислотного баланса организма.

Кислый вкус создаётся ионами водорода (H+), которые отделяются при растворении кислоты. Многие крашеные и кислые продукты – это натуральные пробиотики.

Тянет на кисленькое, как правило, потому что:

Витамин С необходим для роста, развития и восстановления всех тканей тела. Также он играет роль в образовании коллагена, усвоении железа, поддержании здоровья костей, хрящей, зубов, заживлении ран и работе иммунной системы. Кислого часто хочется в момент болезни или хронического воспаления — идёт больший запрос на этот витамин.

Хочется солёного

Солёный вкус содержится в соли, водорослях. В избытке способен вызвать воспаление, задержку жидкости, но одновременно является основой адекватного баланса электролитов в организме. Солёное помогает наслаждаться жизнью и уменьшает страх и тревогу.

Солёный вкус ассоциируется у нас с солью, которую мы используем на кухне. Но этот вкус состоит из натрия и хлорида. Минеральные соли, такие как калий и магний, также формируют солёный вкус.

Тяга к солёному может говорить о таких состояниях:

Ещё одна «разновидность» солёного — терпкого вкуса — «умами» — это японское слово обозначает интенсивный и солёный и пикантный вкус. Этот аромат создаётся глутаминовой кислотой или глутаматом, аминокислотой, содержащейся в спелых помидорах, мясе, сырах, соевых бобах, наваристых бульонах и заварках и пр. Вкус умами также связан с аспарагиновой кислотой, ещё одной аминокислотой, содержащейся в спарже, различных ростках, авокадо, устрицах.

Подробнее о том, почему нам хочется солёного, узнаете здесь.

Вкус умами способен повышать дофамин — в нём очень много глутамата и аспартат, а они, в свою очередь, способны накапливать дофамин или провоцировать его «выброс» в организм, тем самым быстро повышая наше настроение. Умами хочется больше в момент истощения, усталости, стресса, угнетения, ну или просто для поднятия настроения. Но вот избыток дофамина — это гиперактивность головного мозга и интоксикация, провоцирующая агрессию и импульсивное поведение. Поэтому увлекаться этим вкусом не стоит.

Хочется пряного

Мы находим его почти во всех специях и перце чили. Пряный вкус помогает стимулировать ферменты. При чрезмерном употреблении он вызывает боль, жажду, физическую и эмоциональную слабость. Эмоционально это повышает раздражительность и провоцирует гнев.

Зачастую нам хочется пикантного, когда не хватает пищеварительных ферментов, нарушена работа поджелудочной железы или есть недостаток кровообращения — «тепло» пряного вкуса может расширять сосуды, тем самым помогая циркуляции крови. Поэтому при гипертонии не рекомендованы пряности и особенно жгучие специи.

Хочется горького

Горечь содержится в зелёных и листовых овощах, а также в клубнях. Очищает, тонизирует и укрепляет ткани. Горький вкус снижает аппетит, но при избыточном потреблении вызывает раздражение нервной системы, сухость кожи.

В наших сенсорных клетках есть около 35 различных белков, которые реагируют на множество различных горьких веществ.

Горького хочется редко, но, когда тянет на горчинку — это «просьба» желчного и печени о помощи! Горький вкус провоцирует выброс желчи в желудок, тем самым помогая её оттоку из желчного пузыря и своевременному очищению желчных и печёночных протоков. Тем самым помогая системе детоксикации нашего организма.

Хочется вяжущего

Вяжущий вкус мы находим в бобах, картофеле, люцерне, сыром мёде. Он уменьшает секрецию, очищает и тонизирует ткани, но в меньшей степени, чем горький. В избыточном количестве может вызывать запор, жажду, тремор и эмоциональный страх, тревогу. Печенье, макароны, хлеб, рис — насыщены вяжущим вкусом.

Причины сильного аппетита к хлебобулочным и мучным изделиям:

Хочется жирного

Эксперты, изучающие сенсорные клетки, предполагают, что мы можем идентифицировать и вкус жира, потому что недавно были обнаружены рецепторы жирных кислот. На данный момент проводятся исследования, есть ли у нас рецепторы для восприятия щелочных, кальциевых, металлических и водных ароматов.

Жареный картофель, жирная рыба, сало, авокадо, орехи, семечки, масло. Желание увеличить любую (полезную и неполезную) жирность в питании говорит о низкой калорийности рациона, сильной нехватке жиров. Как следствие — нарушения в гормональной системе и сильная нехватка энергии.

Благодаря генетической изменчивости у всех нас есть разное количество вкусовых рецепторов с разным уровнем чувствительности к ароматам.