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1 час назад

Онколог рассказал, какие продукты уменьшат риск распространенного вида рака

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Колоректальный рак входит в пятёрку самых часто выявляемых у россиян онкологических заболеваний. При диагностике у женщин он на четвёртом месте по выявляемости, у мужчин — на пятом. По словам онколога, рассказавшего о профилактике, наряду со своевременной диагностикой противостоять болезни поможет употребление определённых продуктов питания.

Онколог назвал продукты, уменьшающие риск распространенного вида рака
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам заместителя главврача Московского областного онкодиспансера Николая Уразовского, в большинстве случаев смертельно опасная болезнь развивается из доброкачественных опухолей кишечника — полипов и аденом, которые можно увидеть во время колоноскопии и заранее удалить. Обнаружить рак на ранней стадии можно в том числе по анализам, входящим в программу диспансеризации, а также с помощью компьютерной томографии и УЗИ.

В группу риска заболевания входят имеющие наследственную предрасположенность, злоупотребляющие алкоголем и курением. А ещё те, кто питается несбалансированно, пожилые и страдающие хроническим воспалением кишечника.

Говоря о профилактике заболевания, онколог посоветовал ограничить потребление сахара, жирных и жареных продуктов, а также красного мяса и колбас.

Также он перечислил продукты, включение которых, наоборот, поможет снизить вероятность болезни. В список вошли каши и хлеб из цельнозерновых круп: овса, ячменя, булгура, бурого риса, гречихи, киноа и полбы.

Ранее специалист рассказал «Секрету» о том, как распознать наличие рака груди, или, наоборот, понять, что его нет.

Болезни и лекарства,
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