Врач отметила пользу шипучих таблеток с витамином С

«Шипучая форма витамина С абсорбируется в организме быстрее, чем твёрдая таблетированная форма, не причиняя вреда пищеварительной системе. Есть ещё одно преимущество: когда его используют пациенты, они употребляют большое количество жидкости, что нормализует водный баланс. А это очень важно в период лечения острых респираторных инфекций, простудных заболеваний», — отметила Терехова в интервью Life.ru.