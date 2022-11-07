Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
48 минут назад

У вас тоже глаз дёргается? Сейчас объясним, что происходит

Секрет Фирмы

Задёргался глаз? Что это — преждевременное старение, нервы совсем расшатались или предвестник неких более серьёзных заболеваний? Давайте разберёмся. Возможно, вы просто заработались. Как рассказала офтальмолог Анна Попова, женщины страдают от такой проблемы чаще мужчин, но в целом миокимия («глазодёрганье») нередко случается у вполне здоровых людей, подверженных стрессу от ненормированных рабочих дней.

У вас тоже глаз дёргается? Сейчас объясним, что происходит
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

У вас тоже глаз дёргается? Сейчас объясним, что происходит

Дрожание мышц в области глаза может быть связано с долгой работой за компьютером, дефицитом витаминов, аллергией или неправильным питанием.

Вроде ничего опасного, но и приятного мало. Из бонусов можно со значительным видом говорить друзьям, родственникам, коллегам (нужное подчеркнуть): «У меня от вас уже глаз дёргается!»

Ну а чтобы избежать такой проблемы, врач советует взять под контроль потребление кофе, спать не меньше 7 часов в сутки и не переключаться по вечерам с одного мерцающего экрана на другой. (При просмотре сериала глаза всё равно не отдыхают.)

Наконец, подёргивание века может быть связано и с неправильно подобранными линзами или очками. Если в вашем случае возможна такая ситуация, лучше отправиться на приём к офтальмологу.

К слову, если глаз подёргался и перестал — это одно, если же состояние продолжается месяц и больше, к тому же сопровождаясь иными симптомами вроде покраснения век или ухудшения зрения, то это уже стопроцентный повод идти к врачу. А то можно и дотерпеться.

Ранее «Секрет» писал о девушке, которая так своеобразно использовала линзы, что едва не ослепла. Чтобы не иметь таких проблем, нужно строго следить за сроками годности и качеством используемых препаратов.

Кстати, осенью глаза от холода могут начать слезиться, а в помещениях — зудеть, отекать и болеть. Всё из-за перепада температур.

Болезни и лекарства,Анна Попова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители