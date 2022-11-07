Задёргался глаз? Что это — преждевременное старение, нервы совсем расшатались или предвестник неких более серьёзных заболеваний? Давайте разберёмся. Возможно, вы просто заработались. Как рассказала офтальмолог Анна Попова, женщины страдают от такой проблемы чаще мужчин, но в целом миокимия («глазодёрганье») нередко случается у вполне здоровых людей, подверженных стрессу от ненормированных рабочих дней.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

У вас тоже глаз дёргается? Сейчас объясним, что происходит

Дрожание мышц в области глаза может быть связано с долгой работой за компьютером, дефицитом витаминов, аллергией или неправильным питанием.

Вроде ничего опасного, но и приятного мало. Из бонусов можно со значительным видом говорить друзьям, родственникам, коллегам (нужное подчеркнуть): «У меня от вас уже глаз дёргается!»

Ну а чтобы избежать такой проблемы, врач советует взять под контроль потребление кофе, спать не меньше 7 часов в сутки и не переключаться по вечерам с одного мерцающего экрана на другой. (При просмотре сериала глаза всё равно не отдыхают.)

Наконец, подёргивание века может быть связано и с неправильно подобранными линзами или очками. Если в вашем случае возможна такая ситуация, лучше отправиться на приём к офтальмологу.

К слову, если глаз подёргался и перестал — это одно, если же состояние продолжается месяц и больше, к тому же сопровождаясь иными симптомами вроде покраснения век или ухудшения зрения, то это уже стопроцентный повод идти к врачу. А то можно и дотерпеться.

Ранее «Секрет» писал о девушке, которая так своеобразно использовала линзы, что едва не ослепла. Чтобы не иметь таких проблем, нужно строго следить за сроками годности и качеством используемых препаратов.