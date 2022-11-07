Пивной хмель оказался полезен для профилактики старческого слабоумия

Ученые выяснили, что компоненты пивного хмеля могут замедлять накопление амилоидных бляшек, которое происходит при деменции, или старческом слабоумии.

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В частности, накопление амилоидных бляшек происходит во время болезни Альцгеймера. А это неизлечимое нейродегенеративное заболевание, которое разрушает структуры мозга.

В новом исследовании учёные получили экстракты четырёх распространённых сортов хмеля. Ими затем обработали культуры нервных клеток человека. Эти экстракты проявили антиоксидантные свойства, а также препятствовали накоплению амилоидных бляшек. Самым эффективным оказался сорт теттнангер.