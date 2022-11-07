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1 час назад

Офтальмолог рассказала, почему дергается глаз

Москва24

Миокимию, или подергивание века, могут спровоцировать несколько факторов, например, продолжительная работа за компьютером, дефицит витаминов, аллергическая реакция и неправильное питание, рассказала "Газете.ру" офтальмолог Анна Попова.

Офтальмолог рассказала, почему дергается глаз
Фото: m24.rum24.ru

"Женщины страдают от миокимии чаще, чем мужчины. Миокимия зачастую развивается у здоровых молодых людей, подверженных стрессу, с ненормированным рабочим днем, в период эмоциональных перенапряжений", – отметила она.

Чтобы избежать такой проблемы, врач советует контролировать потребление кофе и энергетиков, спать как минимум семь часов в сутки, давать глазам отдыхать во время работы за компьютером, а также следить за питанием.

Попова допустила, что причиной миокимии также могут быть неправильно подобранные очки. В таком случае лучше записаться на консультацию к офтальмологу или оптометристу, добавила она. Подергивание века не является опасным состоянием в том случае, если оно временное, объяснила Попова.

"Если миокимия длится месяц или к подергиванию века добавились другие симптомы: покраснение век или глаза, ухудшение зрения, подергивание мышц лица, боли, то это повод обратиться к врачу, так как доброкачественную миокимию необходимо дифференцировать с объемно-очаговой патологией головного мозга, нервно-мышечными заболеваниями и другими заболеваниями нервной системы", – рекомендовала врач.

Болезни и лекарства,Анна Попова,
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