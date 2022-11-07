Офтальмолог рассказала, почему дергается глаз

Миокимию, или подергивание века, могут спровоцировать несколько факторов, например, продолжительная работа за компьютером, дефицит витаминов, аллергическая реакция и неправильное питание, рассказала "Газете.ру" офтальмолог Анна Попова.

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"Женщины страдают от миокимии чаще, чем мужчины. Миокимия зачастую развивается у здоровых молодых людей, подверженных стрессу, с ненормированным рабочим днем, в период эмоциональных перенапряжений", – отметила она.

Чтобы избежать такой проблемы, врач советует контролировать потребление кофе и энергетиков, спать как минимум семь часов в сутки, давать глазам отдыхать во время работы за компьютером, а также следить за питанием.

Попова допустила, что причиной миокимии также могут быть неправильно подобранные очки. В таком случае лучше записаться на консультацию к офтальмологу или оптометристу, добавила она. Подергивание века не является опасным состоянием в том случае, если оно временное, объяснила Попова.