Врач перечислил вредные для почек продукты

Врач-уролог-андролог высшей категории "СМ-Клиника" Александр Боршевецкий назвал продукты, употребление которых вредно для почек. Об этом сообщает "Газета.ру".

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По его словам, чрезмерное употребление щавеля, свеклы, шпината, ревеня, грибов, земляники, груш, крыжовника и фасоли может обернуться развитием мочекаменной болезни.

"Соевые бобы, продукты из сои, клюква и брусника могут быть причиной формирования в почках уратных камней. "Ранние" арбузы, парниковые овощи, например, помидоры и огурцы, могут содержать химикаты, помогающие их раннему созреванию, частое употребление которых также может навредить", – рассказал врач.

Боршевецкий отметил, что для почек также вредно употребление поваренной соли, алкоголя, газировки, кофе и фастфуда. Ранее эксперты Национального почечного фонда США (NKF) рассказали, какие симптомы могут указывать на заболевания почек. По их словам, о запущенных проблемах с почками могут свидетельствовать зуд и сухость кожи. В таком случае речь идет о нарушении баланса минералов и питательных веществ в крови.