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1 час назад

Как определить аппендицит дома: первые признаки и симптомы аппендицита

Чемпионат.com

И симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Как определить аппендицит дома
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ключевой причиной воспаления аппендикса является закупорка его просвета. Вызывать её могут каловые камни, увеличение лимфатических фолликулов, опухоль, скопление паразитов, плотные фрагменты пищи (например, косточки).

На фоне закупорки начинают активно размножаться условно-патогенные бактерии (чаще всего Escherichia Coli, всеми нами любимая кишечная палочка). И это вызывает провоспалительную реакцию, которая и приводит к аппендициту. Чтобы исключить острый иммунный ответ, важно профилактировать закупорку червеобразного отростка, а это в первую очередь рациональное питание и подвижный образ жизни.

Как распознать аппендицит

В большинстве случаев аппендицит проявляется острой болью, распространяющейся от пупка к правой части диафрагмы. В зависимости от анатомического расположения аппендикса, человек может ощущать боль в области спины, таза или паха; или же в области желудка.

Возможны несколько вариантов развития событий. В первом случае человек ощущает острые спонтанные боли, которые могут затихнуть, когда нервные окончания аппендикса отомрут. Тогда потребуется экстренная госпитализация.

Другой вариант: человек не чувствует острых болей, однако у него пропадает аппетит, поднимается температура до 37,5–38 градусов, присутствует общее недомогание.

Пальпацию самостоятельно при подозрении на возникновение аппендицита проводить нельзя, это может спровоцировать разрыв аппендикса, высок риск развития перитонита.

Специалисты-гастроэнтерологи рекомендуют громко покашлять, при аппендиците вы почувствуете боль в правой подвздошной области. Ещё один из возможных способов самопроверки – поза эмбриона. Боль ослабнет, если вы притянете ноги к груди и ляжете на правый бок. На левом, лёжа с прямыми ногами, вы ощутите сильную боль.

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