Как вычислить смертельно опасную родинку

Появление новых родинок на теле нередко пугает. Некоторые считают, что родинки сигнализируют о появлении потенциально опасных заболеваний. Но, по словам дерматовенеролога Ирины Кораблёвой, чаще всего переживания оказываются напрасными.

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Однако есть случаи, когда показаться врачу действительно необходимо — например, когда родинка травмировалась.

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Кораблёва отметила, что новые родинки совсем не обязательно сигнализируют об онкологии. Чаще всего они появляются на открытых участках кожи. Поэтому отказавшись от загара, можно приостановить процесс.

Повышенного внимания требуют родинки, или по-научному невусы, которые появились после 30 лет, в местах, защищённых от воздействия солнца. Если захотелось удалить родинку, самостоятельно это делать крайне опасно, лучше довериться специалисту. Особенно это касается тех невусов, которые расположены в местах трения, рядом с украшениями, бюстгальтером или брюками.

Постоянная травматизация родинки может привести к её «озлокачествлению» — малигнизации.

«Но уточню: "озлокачествление" может произойти именно этого образования, на организм в целом это никак не влияет. Вид родинки при таком раскладе изменятся: цвет, контур, окраска. Может прорасти сосудами», — объяснила Кораблёва.

Она рассказала, как отличить обычную родинку от меланомы (распространённого злокачественного заболевания). Наиболее частые признаки — увеличение в размерах более 6 мм, асимметричные края, появление корочек и трещин на поверхности и кровоточивость.

Опасными, по её словам, могут быть и папилломы.

«Папилломы бывают разные. Те, что передаются от родителей, называются акрохордоны — это незаразные образования, которые образуются за счёт разрастания эпителия в местах трения. Появляются чаще у полных людей в крупных складках, в подмышках, на шее. Они гладкие, на тонких ножках. А бывают папилломы бородавчатые с нитчатой поверхностью — кондиломы. Имеют вирусное происхождение — вызываются вирусом папилломы человека. Они могут быть заразны, как правило, чешутся», — сообщила дерматолог.