Терапевт назвал болезни, при которых мерзнут руки и ноги

Постоянное чувство холода в руках и ногах, когда поводов для этого не наблюдается, является весьма тревожным симптомом и отмахиваться от него не следует. Об этом сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на врача-терапевта Олега Абакумова.

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По словам эксперта, такие симптомы говорят о проблемах с кровеносными сосудами. В идеальном состоянии они обеспечивают приток теплой крови к конечностям, но раз руки и ноги замерзают, значит, в системе что-то нарушилось.

Одной из причин может оказаться анемия или малокровие. Это заболевание характеризуется снижением уровня гемоглобина в крови и, как следствие, нарушением транспортировки кислорода.

Чтобы преодолеть нехватку необходимого клеткам газа организм расширяет сосуды, давление в них падает и кровь начинает двигаться медленнее, успевая остыть к тому моменту, когда добирается до пальцев.

Другая причина, способная вызвать такой эффект — нехватка витаминов А и Е, а также насыщенных жиров. Эти вещества являются важной составляющей нормальной работы печени, которая, в свою очередь, отвечает за температуру крови.

Еще один вариант — лишний вес. Избыток жира в организме человека чисто механически затрудняет циркуляцию крови, сжимая сосуды. Частой причиной холодных рук и ног является сахарный диабет второго типа. Это заболевание чревато повреждением кровеносных сосудов. На местах повреждений начинается скопление холестериновых бляшек, что в конечном итоге приводит к закупорке сосуда.

Олег Абакумов рекомендовал людям, у которых часто и без видимой причины мерзнут ноги и руки, чаще заниматься спортом, увеличить количество употребляемой воды, а также отказаться от алкоголя, табака и кофе.