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38 минут назад

Плохой сон может стать причиной развития болезни Альцгеймера

Слово и Дело

Испанские ученые заметили связь между болезнью Альцгеймера и регулярным недосыпом. Ученые центра Фонда Паскуаля Марагалла выявили прямую корреляцию между сокращением времени сна и развитием деменции. К такому выводу они пришли, проанализировав данные 1168 человек старше 50 лет.

Плохой сон может стать причиной развития болезни Альцгеймера
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

У тех добровольцев, кто спал менее семи часов в день, были обнаружены биомаркеры болезни Альцгеймера.

«Сон — это возможность помочь предотвратить болезнь Альцгеймера и укрепить здоровье мозга. Важно то, что нарушения сна были связаны именно с ключевыми биомаркерами болезни — p-tau и t-tau», — сообщает издание MedicalXpress.

Исследователи добавили, что развитие патологии возникает и у людей, у которых не выявили нарушения когнитивных способностей. Продолжение исследования поможет найти эффективные методы лечения болезни Альцгеймера.

Болезни и лекарства,
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