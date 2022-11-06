Плохой сон может стать причиной развития болезни Альцгеймера

Испанские ученые заметили связь между болезнью Альцгеймера и регулярным недосыпом. Ученые центра Фонда Паскуаля Марагалла выявили прямую корреляцию между сокращением времени сна и развитием деменции. К такому выводу они пришли, проанализировав данные 1168 человек старше 50 лет.

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У тех добровольцев, кто спал менее семи часов в день, были обнаружены биомаркеры болезни Альцгеймера.

«Сон — это возможность помочь предотвратить болезнь Альцгеймера и укрепить здоровье мозга. Важно то, что нарушения сна были связаны именно с ключевыми биомаркерами болезни — p-tau и t-tau», — сообщает издание MedicalXpress.