Врачи рассказали, чем опасен бесконтрольный прием антидепрессантов

По данным исследования, проведенного фондом «Общественное мнение», уровень тревожности россиян в конце октября вновь перешел к росту. Ранее ФОМ фиксировал сокращение числа респондентов с тревожным настроением после резкого роста в конце сентября. Об уровне тревожности людей говорят и резко увеличившиеся продажи антидепрессантов. Только за девять месяцев этого года россияне купили 8,4 миллиона упаковок — на 48 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чем опасно злоупотребление антидепрессантами и в каких случаях их прием оправдан, выясняла «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Лекарства — на 5 миллиардов рублей

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Исследование, проведенное ФОМ с 21 по 23 октября, показало, что количество россиян, заявивших о тревожном настроении среди близких и коллег, выросло до 63 процентов. При этом лишь 33 процента опрошенных сообщили, что в окружении их близких преобладает спокойное настроение, 4 процента респондентов затруднились ответить. Опрос был проведен в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. Всего в исследовании участвовали полторы тысячи респондентов.

Между тем, по данным Центра развития перспективных технологий, в России в январе — сентябре 2022 года резко выросли продажи антидепрессантов, сообщил 28 октября ТАСС. Только за девять месяцев этого года россияне купили 8,4 миллиона упаковок, это на 48 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат россиян на антидепрессанты в текущем году оказалась на 70 процентов больше, чем в прошлом, и достигла 5 миллиардов рублей.

Чаще всего антидепрессанты приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Карелии и Ростовской области. За девять месяцев 2022 года производство отечественных препаратов для терапии депрессии выросло на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт в Россию таких препаратов увеличился на 42 процента по сравнению с январем — сентябрем 2021 года. Совокупный рост поставок антидепрессантов на отечественный рынок составил 32 процента.

Одной из главных причин стресса для россиян, как показал опрос, поведенный ВЦИОМ еще в июле, стала специальная военная операция на Украине. На нее указали 20 процентов респондентов. 22 процента опрошенных назвали главной причиной тревожного состояния работу, 10 процентов — нестабильное финансовое положение, нехватку денег, долги и кредиты. Среди других причин для беспокойства люди назвали проблемы со здоровьем, смерть близких, отношения в семье и рост цен. По оценкам экспертов, мощным стрессовым фактором стала и пандемия коронавируса. Она спровоцировала рост психических расстройств у пациентов и, как следствие, увеличила спрос на антидепрессанты.

Только по назначению врача

Неконтролируемое употребление антидепрессантов — это одна из серьезнейших проблем, особенно в западных странах, отметил психиатр-нарколог, профессор, заслуженный врач России, депутат Госдумы VII созыва Николай Говорин. По его словам, лекарства этой группы могут быть очень эффективными и полезными при развитии депрессивного расстройства, эндогенных психических заболеваний, таких как биполярное расстройство или шизофрения. Однако широкого распространения антидепрессантов и злоупотребления ими допускать нельзя.

«Неоправданный и бесконтрольный прием антидепрессантов может, с одной стороны, вызвать зависимость от этих препаратов, а с другой - оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, — предупредил психиатр. — Например, они могут спровоцировать нарушения сердечного ритма, ухудшить сон. Есть целая палитра нежелательных последствий. Но самое серьезное из них — зависимость. Особенно повышен риск некорректного приема антидепрессантов у подростков и детей».

Выписывать лекарственные препараты из группы антидепрессантов должен только врач-психиатр, подчеркнул Говорин. Только специалист может установить, что у пациента именно депрессивное расстройство, а не просто психологический кризис или стресс — состояния, при которых антидепрессанты не показаны.

Чтобы современный антидепрессант начал действовать и пациент почувствовал улучшение, нужно принимать его минимум полгода, отметил врач-психиатр, заместитель председателя Профсоюза медработников Михаил Андрочников. По его словам, такие лекарства, в отличие, например, от анальгетиков, действуют не сразу, а имеют определенный эффект накопления. Врач оценивает первые результаты через две недели после начала приема, затем — через месяц, и так — в течение всего срока лечения. При необходимости доктор может корректировать терапию — назначить другие препараты или даже заменить антидепрессант, если он не действует. Если же пациент занимается самолечением, то препарат ему в лучшем случае просто не поможет.

«Все лекарства хорошо действуют там, где есть болезнь, а если ее нет, то и эффекта не будет», — сказал Андрочников.