Врач перечислила безрецептурные антидепрессанты

«При стрессе у нас вырабатывается много кортизола, а он блокирует синтез инсулина. Что, в свою очередь, в длительной проекции, может влиять на развитие метаболического синдрома и инсулинорезистентности. Натуральные антидепрессанты в данном случае могут временно успокаивать ЦНС и снижать выбросы гормона стресса в организм», — объяснила Перес.