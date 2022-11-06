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2 часа назад

Врач перечислила безрецептурные антидепрессанты

Мослента

Безрецептурные лекарства, которые являются натуральными антидепрессантами, перечислила в беседе с «Мослентой» генетик-метаболист Светлана Перес.

Врач перечислила безрецептурные антидепрессанты
Фото: МослентаМослента

Препараты из растительных экстрактов и трав имеют противопоказания, но в малых дозах безопасны, заявила врач. Они могут помочь при хронической бессоннице или разово при травмирующей ситуации.

«При стрессе у нас вырабатывается много кортизола, а он блокирует синтез инсулина. Что, в свою очередь, в длительной проекции, может влиять на развитие метаболического синдрома и инсулинорезистентности. Натуральные антидепрессанты в данном случае могут временно успокаивать ЦНС и снижать выбросы гормона стресса в организм», — объяснила Перес.

Медик напомнила, что не каждый организм может правильно отреагировать на фармпрепараты. «Поэтому лучше всего использовать аромамасла, специализированные свечи с травами, чаи», — посоветовала эксперт.

Болезни и лекарства,
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