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1 час назад

Диетолог объяснила, симптомом какой болезни может быть постоянная жажда

Ferra.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала симптомы, по которым можно понять, что у человека сахарный диабет.

Симптомом какой болезни может быть постоянная жажда
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач подчеркнула, что один из важных признаков — постоянная жажда. Когда человек постоянно хочет пить, его организм пытается растворить сахар в крови.

Симптоматикой диабета являются также сухость кожи, запах ацетона изо рта, неприятный запах тела, даже после душа. А при очень высоком уровне сахара плохо заживают раны, могут возникать грибковые инфекции.

«Кожа становится сухой, изменяется запах тела. Выдох может быть с запахом ацетона. Тело тоже пахнет своеобразно, но неприятно. Даже если человек, казалось бы, только что помылся», — отметила Соломатина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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