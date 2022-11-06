Симптомом какой болезни может быть постоянная жажда

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала симптомы, по которым можно понять, что у человека сахарный диабет.

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Врач подчеркнула, что один из важных признаков — постоянная жажда. Когда человек постоянно хочет пить, его организм пытается растворить сахар в крови.

Симптоматикой диабета являются также сухость кожи, запах ацетона изо рта, неприятный запах тела, даже после душа. А при очень высоком уровне сахара плохо заживают раны, могут возникать грибковые инфекции.

«Кожа становится сухой, изменяется запах тела. Выдох может быть с запахом ацетона. Тело тоже пахнет своеобразно, но неприятно. Даже если человек, казалось бы, только что помылся», — отметила Соломатина.