Разное давление на руках. Что это значит?

Замечали ли вы разное давление на руках? Если — да, то это иногда плохие новости. По словам кардиолога Ольги Молчановой, такая ситуация говорит о серьёзной патологии, угрожающей жизни. Правда, разница в артериальном давлении на руках есть и у здоровых людей — но необходимо быть начеку. Кардиолог посоветовала россиянам пройти обследование, если разница в давлении на руках больше двух миллиметров.
«Если разница не превышает двух миллиметров ртутного столба, то это может быть физиологично, то есть нормально. И, может быть, для здоровых людей это норма. Но, если больше, закрадывается мысль о каком-то заболевании», — рассказала врач.
По её словам, отличие в 5-10 миллиметров может говорить о коарктации аорты — врождённом пороке сердца, который повышает риск инсультов и инфарктов. Врач предупредила, что при такой патологии требуется хирургическое вмешательство, и медлить нельзя.
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