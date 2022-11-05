Разное давление на руках. Что это значит?

Замечали ли вы разное давление на руках? Если — да, то это иногда плохие новости. По словам кардиолога Ольги Молчановой, такая ситуация говорит о серьёзной патологии, угрожающей жизни. Правда, разница в артериальном давлении на руках есть и у здоровых людей — но необходимо быть начеку. Кардиолог посоветовала россиянам пройти обследование, если разница в давлении на руках больше двух миллиметров.