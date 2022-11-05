Врач предупредила о вероятности развития диабета на фоне стресса

Стресс - нормальная и даже здоровая защитная реакция организма на чрезвычайные ситуации. Когда человеку страшно или тревожно, тело начинает помогать ему справляться с опасностью: в таких случаях ускоряется дыхание в целях насыщения крови кислородом, повышается уровень адреналина для быстроты реакции, учащается сердцебиение, в ускоренном темпе гоняя кровь по венам. В теории, все это необходимо в случае опасности и является защитным механизмом, предназначенным для сохранения жизни. Тем не менее, нередки случаи, когда стресс становится хроническим и человек начинает испытывать страх и тревогу чуть ли каждый день и каждый час, реагируя остро на любые, даже самые безобидные ситуации.