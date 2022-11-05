Врач предупредила о вероятности развития диабета на фоне стресса

Стресс - нормальная и даже здоровая защитная реакция организма на чрезвычайные ситуации. Когда человеку страшно или тревожно, тело начинает помогать ему справляться с опасностью: в таких случаях ускоряется дыхание в целях насыщения крови кислородом, повышается уровень адреналина для быстроты реакции, учащается сердцебиение, в ускоренном темпе гоняя кровь по венам. В теории, все это необходимо в случае опасности и является защитным механизмом, предназначенным для сохранения жизни. Тем не менее, нередки случаи, когда стресс становится хроническим и человек начинает испытывать страх и тревогу чуть ли каждый день и каждый час, реагируя остро на любые, даже самые безобидные ситуации.
«Стресс не всегда вызван неприятными событиями: испытать его можно, например, отправляясь на отдых. Триггерами стресса могут быть самые разные ситуации, которые запускают в организме выработку гормонов стресса. Они действуют на организм, вызывая учащение сердцебиения, напряжение мышц, приводя наше тело в режим максимальной готовности, чтобы оно было способно быстро отреагировать на любую опасную ситуацию», - объяснила Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. Ее слова цитирует Daily Moscow.
Хронический стресс вызывает множество негативных последствий, поэтому с постоянным страхом необходимо бороться. Например, как пояснила Малиновская, стресс может стать причиной развития диабета, потому что он заставляет печень выбрасывать в кровь больше глюкозы, чем обычно. По идее, это необходимо, ведь так человек получает энергию, которую сможет использовать в чрезвычайной ситуации. Тем не менее, если это происходит на постоянной основе, уровень глюкозы в крови будет постоянно выше нормы – и это приведет к повышению риска развития диабета 2 типа. «Оценить состояние углеводного обмена поможет лабораторная диагностика», - констатировала врач.