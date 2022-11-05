Врач рассказал, как распознать болезнь Шейермана-Мау

В 2023 году болезнь Шейермана-Мау или юношеской кифоз будут лечить по обновленному стандарту Минздрава. Об этом говорится в проекте ведомственного приказа, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

О том, что это за недуг, как его распознать и лечить, «Парламентской газете» рассказал невролог, мануальный терапевт Виктор Косс. По его словам, признаки кифоза могут быть видны с первого взгляда на человека: это сильная сутулость, иногда горб на спине. Это происходит из-за искривления позвоночника.

Чаще всего эта болезнь встречается у подростков. Для ее лечения в первую очередь нужно обратиться к терапевту, который после осмотра направит к другому специалисту. В основном лечением болезни Шейермана-Мау занимаются травматологи-ортопеды, неврологи, мануальные терапевты.