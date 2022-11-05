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3 часа назад

Врач рассказал, как распознать болезнь Шейермана-Мау

Парламентская газета

В 2023 году болезнь Шейермана-Мау или юношеской кифоз будут лечить по обновленному стандарту Минздрава. Об этом говорится в проекте ведомственного приказа, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Врач рассказал, как распознать болезнь Шейермана-Мау
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

О том, что это за недуг, как его распознать и лечить, «Парламентской газете» рассказал невролог, мануальный терапевт Виктор Косс. По его словам, признаки кифоза могут быть видны с первого взгляда на человека: это сильная сутулость, иногда горб на спине. Это происходит из-за искривления позвоночника.

Чаще всего эта болезнь встречается у подростков. Для ее лечения в первую очередь нужно обратиться к терапевту, который после осмотра направит к другому специалисту. В основном лечением болезни Шейермана-Мау занимаются травматологи-ортопеды, неврологи, мануальные терапевты.

Как отметил врач, юношеский кифоз чаще всего лечат консервативным методом. Это комплексная терапия, куда входит лечебная физкультура, массаж, физиотерапевтические процедуры. Такой курс желательно проходить от двух до четырех раз в год.

Болезни и лекарства,
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