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2 часа назад

Россиянам рассказали, в чём разница между белым и чёрным углём

Секрет Фирмы

Активированный уголь — один из самых частых жильцов в аптечках россиян. Но последнее время на прилавках аптек ему составляет конкуренцию другой сорбент белого цвета. По словам терапевта Анастасии Квасовой, «белый уголь» — на самом деле вовсе не уголь. Что, правда, не умаляет его эффективности. Оба сорбента успешно справляются с отравлениями и особой разницы между ними нет. Однако у белого всё-таки есть одно преимущество.

Россиянам рассказали, в чём разница между белым и чёрным углём
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Чёрный сорбент получают из торфа каменного и древесного угля, а белый состоит из совершенно других активных веществ. Со «старшим братом» у них единственное сходство в названии. Что касается эффективности, то оба препарата работают одинаково.

Но есть нюанс: для большей эффективности лекарства рекомендуется измельчать перед употреблением. Тёмный сорбент из-за этого может окрашивать зубы и рот.

Врач-гастроэнтеролог Виктория Семёнова также добавила, что препарат тёмного цвета необходимо принимать в дозировке одна таблетка на 10 кг веса. А вот его светлый коллега работает при меньших дозировках, его достаточно выпить две-три таблетки.

Как писал ранее «Секрет», осенью и зимой россиянам рекомендуют отказаться или сократить до минимума объёмы потребления кофе. Ведь в холодное время хочется больше горячих и согревающих напитков, и количество вливаемого чая и кофе увеличивается в разы. Поэтому легко превысить максимальную дозу, которая не повредит организму.

Также диетологи предупредили о вреде пищевых добавок. Никто и не предполагал, что в них есть хоть что-то полезное (хоть они и содержатся в большей части современных продуктов и особенно полуфабрикатов). На деле же значительная часть «ешек» может провести к диабету, спровоцировать рак и заболевания сердца.

Болезни и лекарства,Виктория Семенова,
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