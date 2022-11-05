Россиянам рассказали, в чём разница между белым и чёрным углём

Активированный уголь — один из самых частых жильцов в аптечках россиян. Но последнее время на прилавках аптек ему составляет конкуренцию другой сорбент белого цвета. По словам терапевта Анастасии Квасовой, «белый уголь» — на самом деле вовсе не уголь. Что, правда, не умаляет его эффективности. Оба сорбента успешно справляются с отравлениями и особой разницы между ними нет. Однако у белого всё-таки есть одно преимущество.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Чёрный сорбент получают из торфа каменного и древесного угля, а белый состоит из совершенно других активных веществ. Со «старшим братом» у них единственное сходство в названии. Что касается эффективности, то оба препарата работают одинаково.

Но есть нюанс: для большей эффективности лекарства рекомендуется измельчать перед употреблением. Тёмный сорбент из-за этого может окрашивать зубы и рот.

Врач-гастроэнтеролог Виктория Семёнова также добавила, что препарат тёмного цвета необходимо принимать в дозировке одна таблетка на 10 кг веса. А вот его светлый коллега работает при меньших дозировках, его достаточно выпить две-три таблетки.

Как писал ранее «Секрет», осенью и зимой россиянам рекомендуют отказаться или сократить до минимума объёмы потребления кофе. Ведь в холодное время хочется больше горячих и согревающих напитков, и количество вливаемого чая и кофе увеличивается в разы. Поэтому легко превысить максимальную дозу, которая не повредит организму.