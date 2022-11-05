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2 часа назад

Врачи обнаружили, что ожирение в 24 раза повышает риск тромбоза вен при приеме КОК

Газета.Ru

Ученые из Больницы Сан Раффаэле в Риме выяснили, что риск образования тромбов при приеме комбинированных оральных контрацептивов в 12 раз выше у женщин с избыточным весом и в 24 раза выше у женщин с ожирением. Результаты опубликованы в ESC Heart Failure.

Ожирение в 24 раза повышает риск тромбоза вен при приеме КОК
Фото: UnsplashUnsplash

В обзорной статье врачи оценили влияние оральных контрацептивов, содержащих эстроген и прогестин, на риск тромбообразования у женщин. Оказалось, что избыточный вес повышает риск венозной тромбоэмболии в 12 раз по сравнению с женщинами с нормальным весом, которые принимают те же таблетки. У женщин с ожирением риск венозной тромбоэмболии был в 24 раза выше.

Это связано с тем, что и ожирение, и эстрогенсодержащие контрацептивы являются факторами риска венозной тромбоэмболии, усиливая друг друга. Так, у женщин моложе 40 лет ожирение повышает риск тромбоэмболии в пять раз. Авторы подчеркнули, что контрацептивы, содержащие только прогестин, включая таблетки, внутриматочные спирали или имплантаты, являются более безопасной альтернативой для женщин с избыточным весом.

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