Что такое сонный паралич простыми словами: причины и как от него избавиться

По статистике, с этим состоянием сталкиваются до 50% всего населения.

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Наверное, каждый из нас хоть раз испытывал это состояние, когда вроде бы проснулся, а тело словно ещё спит, трудно или даже почти невозможно перевернуться, двигать рукой или ногой, иногда даже трудно дышать. Это состояние в медицинской практике условно принято называть «сонный паралич».

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Что такое сонный паралич

Это расстройство, при котором человек испытывает неполное пробуждение. Проявляется оно, как правило, в моменты между переходом из сна в бодрствование:

При сонном параличе человек не может совершать никаких движений после пробуждения. Говоря простым языком, мозг проснулся, а тело ещё отдыхает. Обычно это состояние не длится больше 1–2 минут.

Бывает, что эта телесная неподвижность сопровождается галлюцинациями или условными «сновидениями». Например, ощущением, что в комнате кто-то есть, или другими зрительными или слуховыми искажениями.

Что же происходит в этот момент? Сон состоит из нескольких стадий.

Засыпание

Подготовка организма к отдыху. Если вы начинаете вечером зевать, наступил тот самый идеальный час для отхода ко сну. Во время засыпания замедляются биологические процессы и снижается чувствительность организма. Этот этап в норме должен составлять не более 10 минут.

Медленная фаза

Самый продолжительный этап сна (занимает 75% от общего количества). Главная её задача — восстановить организм.

Эта фаза состоит из:

Глубокий сон

В этот момент мы отдыхаем больше всего, а наше дыхание, частота сердечных сокращений и артериальное давление снижаются.

Быстрая фаза

Это короткий этап (около 25% от общего количества). На этом этапе мы начинаем видеть яркие сны. Вместе с этим происходит обработка информации, полученной за день, и усиливается активность организма.

Фаза быстрого сна характеризуется быстрым движением глаз, дыхание и частота сердечных сокращений ускоряются, а кровяное давление повышается. Но одновременно с этим все мышцы парализованы.

Это фаза, в которой возникают сны и консолидируются память и воспоминания. За примерно 7,5–8 часов здорового сна в среднем проходит пять циклов смены фаз сна. И этого более чем достаточно и необходимо для полноценного качественного отдыха — регенерации организма.

Сонный паралич возникает, когда пробуждение происходит в середине быстрого сна, когда мозг бодрствует, а мышцы нет.

Чем так важен сон, читайте в статье по ссылке.

Почему возникает сонный паралич

Точные причины сонного паралича не установлены. Но чаще всего это расстройство встречается в следующих случаях.

Мало или недостаточно сна

Для качественного восстановления организма после дневной активности рекомендуется спать не менее шести с половиной часов, так как ниже этой цифры наступают негативные последствия для здоровья. На один день плохого сна надо три дня хорошего, чтобы компенсировать затраченные ресурсы.

Несоблюдение установленного времени отхода ко сну

Подобно тому, как недостаток сна негативно влияет на мозг и может вызвать сонный паралич, постоянно меняющиеся графики засыпания могут иметь аналогичный эффект. Человек — существо рутины, и наш мозг нуждается в системе, чтобы регулировать биологические ритмы.

Воздействие света, социальные отношения или физическая активность помогают мозгу установить распорядок дня и различать бодрствование и сон. Но если они постоянно смазаны, телу трудно определять, когда пора отдыхать.

Напряжение или стресс

Постоянное воздействие стрессовых ситуаций «выбрасывает» в организм слишком много кортизола, который блокирует выработку мелатонина и вызывает изменения в циркадных ритмах.

Сон на спине

Как бы странно это ни звучало, но люди, которые спят на спине, часто страдают от сонного паралича. Такая поза может затруднять дыхание (особенно если у человека избыточная масса тела). Это, в свою очередь, провоцирует внезапное пробуждение в не ту фазу сна, и риск появления сонного паралича повышается.

Как избавиться от сонного паралича

Универсального «лекарства» от этой проблемы не существует. Вы можете попробовать сократить факторы риска, перечисленные выше, но, если сонный паралич возникает часто, стоит обратиться к врачу. Он поможет выяснить конкретную причину и при необходимости скорректировать ваш образ жизни.