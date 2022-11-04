Что нужно знать больным гипертонией

Минздрав предложил внедрить современную модель медпомощи россиянам, страдающим гипертонией и сахарным диабетом. Об этом сказано в проекте постановления, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

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Как сказано в документе, пилотный проект касается дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с использованием цифровых технологий. Это будет эксперимент на целый год — с января по декабрь 2023 года. Он охватит больных гипертонией и сахарным диабетом.

По мнению его авторов, это позволит достичь сразу нескольких целей. Во-первых, оценить целесообразность внедрения такого метода работы в практику лечащего врача. Во-вторых, поможет сформировать технологические требования к прототипу программы дистанционного взаимодействия. В-третьих, выработать медико-технические требования к «персональным медицинским помощникам». Так авторы проекта назвали медицинские гаджеты — это могут быть часы или браслеты, которые будут передавать в систему данные о состоянии здоровья человека.

Дистанционное общение, уверены авторы постановления, разгрузит врачей, а больным не придется приходить на прием и сидеть в очередях, чтобы рассказать доктору об изменениях в самочувствии или получить медицинское назначение.

К тому же сейчас многие не хотят идти в поликлинику из-за боязни подхватить инфекцию. В том числе и коронавирус, который никто не отменял.

Больше ответственности

Но самое важное, что новая модель призвана повысить так называемую приверженность пациента лечению. Это и соблюдение графика ежедневных измерений показателей состояния здоровья, и постоянный прием лекарств, и своевременное информирование врача о своем самочувствии.

В России гипертонией страдают более сорока миллионов человек — практически каждый четвертый. Более 80 процентов — люди старше 65 лет. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. По его мнению, несмотря на наличие современных препаратов, прием которых позволял бы добиться высоких результатов лечения, из-за нерегулярного измерения артериального давления, нарушения пациентами режима приема препаратов и дозировок это происходит лишь в сорока процентах случаев вместо семидесяти.

Поэтому разработчики пилотного проекта считают, что новая модель сделает пациентов более ответственными, они будут регулярно измерять давление, уровень сахара в крови, вовремя информировать своего врача об изменениях, чтобы он, в свою очередь, вовремя мог скорректировать лечение.

Для внедрения нововведения в практику, как сказано в документе Минздрава, медучреждения должны подобрать пациентов с гипертонией и диабетом для дистанционного наблюдения, передать им «персональных медицинских помощников», которые будут записывать и передавать показатели самочувствия больных и своевременно вносить все данные в информационные системы. Все это должно помочь оценить и целесообразность проекта, и его клинико-экономическую эффективность.

Сам себе доктор

Проект дистанционного мониторинга очень правильный и своевременный, считает кардиолог, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ММА имени Сеченова, академик РАН Юрий Беленков: «Такая работа позволит не только обеспечить качественный контроль для пациентов с гипертонией или диабетом, но и выстроить постоянный контакт врача с пациентом. При этом в процесс лечения вовлекается и пациент, его близкие, что можно только приветствовать».

Кроме того, врач подчеркнул, что людям, страдающим гипертонией, нужно регулярно следить за давлением, чтобы оно было в пределах нормы. Чтобы этого достичь, важно раннее начало лекарственной терапии.

Также кардиолог напомнил, как распознать симптомы заболевания. Это головная боль, тошнота, шум в ушах, сердцебиение, снижение остроты зрения, раздражительность, потливость. Иногда повышение артериального давления может проходить бессимптомно. Поэтому необходимо постоянно его измерять.

И, конечно, не забывать, что каждый сам творец своего здоровья. Ведь гипертония, диабет — это заболевания, возникновение которых можно предупредить. Для этого необходимы умеренные физические нагрузки, например спокойная ходьба, несложные упражнения. К способам профилактики относится и диета: не налегать на соленое, острое, копченое, жирное, постараться забыть про фастфуд. Лучше всего отдавать предпочтение «здоровым» продуктам: нежирным сортам мяса, рыбе, овощам, крупам, фруктам и ягодам.