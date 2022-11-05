Врач рассказала, что нельзя есть больным псориазом

Псориаз — болезнь деликатная и противная, да ещё и ко многому обязывающая. Больным нужно обсуждать с врачом не только план лечения, но и пищу. Если питаться неправильно, станет только хуже, предупреждают медики. Абсолютно точно запретные продукты для больных псориазом — фастфуд, цветная газировка, острые пряности и усилители вкуса, заявила замглавврача Московского центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина.
По её словам, всё перечисленное страдающим от псориаза «категорически нельзя».
«Питание должно быть сбалансированным, зависеть от образа жизни человека, от физических и эмоциональных нагрузок. Если физические нагрузки — немножко больше белка. Если умственные нагрузки — немножко больше углеводов. Это должно быть согласовано с врачом»,
— подчеркнула Поршина.
Врач добавила, что больным псориазом не стоит переедать. Также стоит проконсультироваться по поводу жирорастворимых витаминов, которые играют большую роль при заболевании.
Также Поршина дала рекомендации и родственникам больного псориазом. Им тоже стоит придерживаться диеты, потому что так близкому будет легче соблюдать её, подчеркнула медик.
Ранее «Секрет» рассказывал о болезнях, которые могут дать толчок развитию псориаза. А ещё врач строго-настрого запретила заниматься самолечением проблем с кожей.