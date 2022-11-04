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5 часов назад

Как обычный насморк привёл к трепанации черепа. История одного ребёнка

Секрет Фирмы

Нередко можно услышать, что насморк лечить бесполезно, потому что проходит он сам. Мол, выход слизи из носа — это естественный способ борьбы организма с инфекцией. Но вы знали, что та самая инфекция из-за насморка может проникнуть в головной мозг? Так произошло с маленьким мальчиком из Оренбурга. Болезнь настолько запустили, что врачам пришлось делать ребёнку шестичасовую операцию с трепанацией черепа.

Как обычный насморк привел к трепанации черепа. История одного ребенка
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Проблемы у мальчика начались с обычного насморка. Потом у него начало болеть в ухе. Как и положено, родители повели ребёнка к лору. Тот проявил чудеса профессионализма и не заметил, что у пациента уже серьёзные проблемы.

Другие медики впоследствии отмечали, что на момент обращения «консервативное» лечение уже никак бы не помогло маленькому оренбуржцу. Но время было упущено, и болезнь продолжила прогрессировать. Воспаление перекинулось на головной мозг, и началось гнойное воспаление тканей (абсцесс).

Ребёнка положили в больницу с жаром и головной болью. К счастью, в детской хирургии быстро всё поняли и решили делать операцию. Времени оставалось немного.

Операция оказалась сложной. Её проводили шесть часов, привлекли сразу несколько бригад медиков. Пациенту пришлось делать трепанацию черепа — то есть мальчику проделали отверстие в голове, чтобы добраться до поражённой кости головного мозга. Её удалили и заменили на имплантат из биокерамики. Ребёнка удалось спасти.

Сейчас мальчика уже выписали из больницы, он долечивается дома. Медики призвали родителей внимательнее следить за здоровьем детей. Но, как видно, даже профессионалы могут принять серьёзную болезнь за что-то незначительное.

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