Почему важна точная диагностика при простудах

«Грипп и ковид — основные вирусные инфекции, которые требуют соблюдения строгой изоляции, особой тактики лечения и наблюдения врача. Только специалист может и должен установить причину, вызвавшую заболевание. Сами мы, увы, на это не способны», — пояснила Провоторова.