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41 минуту назад

Почему важна точная диагностика при простудах

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Врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова объяснила, зачем в случае простуды уточнять диагноз: грипп, COVID-19 или ОРВИ.

Почему важна точная диагностика при простудах
Фото: RT на русскомRT на русском

Грипп и коронавирус SARS-CoV-2 представляют угрозу для человека, именно эти вирусные инфекции повсеместно выявляют с помощью различных лабораторных тестов, отметила она в беседе с «Российской газетой».

«Грипп и ковид — основные вирусные инфекции, которые требуют соблюдения строгой изоляции, особой тактики лечения и наблюдения врача. Только специалист может и должен установить причину, вызвавшую заболевание. Сами мы, увы, на это не способны», — пояснила Провоторова.

Даже лёгкое течение COVID-19 может привести к осложнениям и постковидному синдрому, поэтому важно пролечить инфекцию, выполняя все назначения врача, резюмировала она.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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