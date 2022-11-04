Дофамин является причинным фактором шизофрении

Ученым удалось доказать связь дофамина с шизофренией.
На протяжении многих лет ученые не могли обнаружить связь между дофамином и шизофренией. Однако недавно, изучив мозг умерших людей, ученые из Института развития мозга им. Либера нашли механизм, связывающий их.
Они проанализировали активность генов в области мозга, который отвечает за принятие эмоциональных решений, где большое содержание дофамина. В результате им удалось выяснить, что клетки мозга людей, больных шизофренией, не способны контролировать выработку этого вещества.
Из-за переизбытка дофамина в организме происходит психическое нарушение, объяснили ученые. В то же время мутации ДНК, которые связаны с увеличенным риском возникновения шизофрении, тоже влияют на выработку дофамина.