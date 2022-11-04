Дофамин является причинным фактором шизофрении

Ученым удалось доказать связь дофамина с шизофренией.

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На протяжении многих лет ученые не могли обнаружить связь между дофамином и шизофренией. Однако недавно, изучив мозг умерших людей, ученые из Института развития мозга им. Либера нашли механизм, связывающий их.

Они проанализировали активность генов в области мозга, который отвечает за принятие эмоциональных решений, где большое содержание дофамина. В результате им удалось выяснить, что клетки мозга людей, больных шизофренией, не способны контролировать выработку этого вещества.