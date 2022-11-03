Врач назвал симптомы язвы желудка

При сильной ноющей боли в животе после приема пищи нужно обратиться к врачу, поскольку это один из главных симптомов язвы желудка. Об этом гастроэнтеролог Татьяна Елисеева рассказала News.ru.
По ее словам, чаще всего в таких ситуациях проводится гастроскопия. При этом нужно понимать, что это заболевание не всегда проявляет себя открыто — чаще всего язва протекает бессимптомно, добавила эксперт. Именно поэтому нужно сдать анализы, чтобы проверить наличие анемии или низкого уровня гемоглобина. Именно эти показатели могут свидетельствовать о присутствии недуга, подчеркнула врач.
«Лучше один раз сходить на ФГДС [фиброгастродуоденоскопия], чем играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Это не очень приятно, но процедура длится всего несколько минут. Это лучше, чем потом вместо гастроэнтеролога прийти к онкологу», — заявила Елисеева.
Между тем член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил в пресс-центре «Парламентской газеты», что люди, которые ведут активный образ жизни и не подвержены депрессии, реже остальных страдают от когнитивных нарушений, деменции и болезни Альцгеймера.