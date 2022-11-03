Врач назвал симптомы язвы желудка

При сильной ноющей боли в животе после приема пищи нужно обратиться к врачу, поскольку это один из главных симптомов язвы желудка. Об этом гастроэнтеролог Татьяна Елисеева рассказала News.ru .

По ее словам, чаще всего в таких ситуациях проводится гастроскопия. При этом нужно понимать, что это заболевание не всегда проявляет себя открыто — чаще всего язва протекает бессимптомно, добавила эксперт. Именно поэтому нужно сдать анализы, чтобы проверить наличие анемии или низкого уровня гемоглобина. Именно эти показатели могут свидетельствовать о присутствии недуга, подчеркнула врач.