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1 час назад

Врач назвал симптомы язвы желудка

Парламентская газета

При сильной ноющей боли в животе после приема пищи нужно обратиться к врачу, поскольку это один из главных симптомов язвы желудка. Об этом гастроэнтеролог Татьяна Елисеева рассказала News.ru.

Врач назвал симптомы язвы желудка
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По ее словам, чаще всего в таких ситуациях проводится гастроскопия. При этом нужно понимать, что это заболевание не всегда проявляет себя открыто — чаще всего язва протекает бессимптомно, добавила эксперт. Именно поэтому нужно сдать анализы, чтобы проверить наличие анемии или низкого уровня гемоглобина. Именно эти показатели могут свидетельствовать о присутствии недуга, подчеркнула врач.

«Лучше один раз сходить на ФГДС [фиброгастродуоденоскопия], чем играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Это не очень приятно, но процедура длится всего несколько минут. Это лучше, чем потом вместо гастроэнтеролога прийти к онкологу», — заявила Елисеева.

Между тем член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил в пресс-центре «Парламентской газеты», что люди, которые ведут активный образ жизни и не подвержены депрессии, реже остальных страдают от когнитивных нарушений, деменции и болезни Альцгеймера.

Болезни и лекарства,Татьяна Елисеева,Совет Федерации,
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