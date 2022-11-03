Эксперт: можно ли избавиться самостоятельно от вросшего ногтя

С проблемой вросшего ногтя сталкиваются многие. Обычно этот недуг довольно негативно отражается на обыденной жизни и приносит человеку много болевых ощущений. "Рамблер" узнал у эксперта, почему такое происходит, как избежать такой проблемы и можно ли справиться с ней самостоятельно в домашних условиях или необходима помощь хирурга.

Врастание части ногтевой пластины в ткань ногтевого валика называется онихокриптозом, и в большинстве случаев вросший ноготь обнаруживается на большом пальце ноги. При возникновении онихокриптоза появляется воспаление, отек, покраснение. Впоследствие наблюдается постоянная боль в области ногтя, особенно усиливающаяся при ходьбе в обуви. Могут начаться гнойные выделения, которые являются признаком присоединения инфекции. Но большинство людей, к сожалению, до последнего игнорируют неприятные симптомы и в итоге обращаются к врачу, когда боль становится уже просто невыносимой, в том числе и в состоянии покоя.

Шомполов Андрей Николаевич Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиника»

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Появление вросших ногтей может быть вызвано как внешними факторами, так и некоторыми заболеваниями. Так, например, к наиболее распространенным внешним причинам относятся такие факторы, как неумелое обращение с маникюрными ножницами и небрежность при стрижке ногтей. Случайно срезанный уголок, оставленный скол или острый край у ногтя, оставленная заусеница или обрезание ногтя слишком коротко может вызвать онихокриптоз. Повлиять на возникновение вросшего ногтя может также неудобная, тесная обувь.

Заболеваниями, которые могут спровоцировать появление онихокриптоза, являются плоскостопие, которое влияет на деформацию стопы; ожирение и диабет, при которых нарушается питание ногтевой пластины. Также отдельно можно выделить кожные заболевания, вызывающие деформацию ногтей, такие как грибок, псориаз, плоский лишай.

Шомполов Андрей Николаевич Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиника»

Для профилактики онихокриптоза необходимо соблюдать определенные условия: в первую очередь, научиться стричь ногти правильно, а также носить удобную, свободную обувь, а в определенных случаях начать использование ортопедических изделий; соблюдать правила гигиены.

Домашнее лечение онихокриптоза возможно только на ранних стадиях, при этом скорее всего самостоятельно избавиться от вросшего ногтя не получится. Поэтому врачи не рекомендуют заниматься самолечением, необходимо сразу обратиться к специалисту – врачу-хирургу, так как неправильное лечение может привести к появлению хронического онихокриптоза, когда заболевание периодически будет рецидивировать. Несвоевременное лечение также может стать причиной развития серьезных осложнений, таких как абсцесс пальца (начало гнойного процесса), остеомиелит (воспаление, распространяющееся на кость) или гангрена (некроз тканей).

Шомполов Андрей Николаевич Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиника»