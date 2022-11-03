Эксперт: можно ли избавиться самостоятельно от вросшего ногтя

С проблемой вросшего ногтя сталкиваются многие. Обычно этот недуг довольно негативно отражается на обыденной жизни и приносит человеку много болевых ощущений. "Рамблер" узнал у эксперта, почему такое происходит, как избежать такой проблемы и можно ли справиться с ней самостоятельно в домашних условиях или необходима помощь хирурга.
Появление вросших ногтей может быть вызвано как внешними факторами, так и некоторыми заболеваниями. Так, например, к наиболее распространенным внешним причинам относятся такие факторы, как неумелое обращение с маникюрными ножницами и небрежность при стрижке ногтей. Случайно срезанный уголок, оставленный скол или острый край у ногтя, оставленная заусеница или обрезание ногтя слишком коротко может вызвать онихокриптоз. Повлиять на возникновение вросшего ногтя может также неудобная, тесная обувь.
Для профилактики онихокриптоза необходимо соблюдать определенные условия: в первую очередь, научиться стричь ногти правильно, а также носить удобную, свободную обувь, а в определенных случаях начать использование ортопедических изделий; соблюдать правила гигиены.
Стоит помнить, что при выявлении заболевания на ранней стадии возможно обойтись консервативным лечением, направленным на устранение причин, которые повлияли на возникновение заболевания. При этом лечение обычно сопровождается рекомендациями по снижению нагрузки на пальцы ног, ограничению ходьбы, ношению свободной обуви, гигиене ног, минимизации травм, использованию компрессов, содержащих антисептические растворы. Если же консервативные методы лечения оказываются неэффективными, или пациент обратился к врачу уже с заболеванием в запущенной стадии, то назначается хирургическая операция.