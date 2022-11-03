Флеболог рассказал, как не пропустить тромбоз

По статистике, тромбоз сосудов диагностируется у 70% населения планеты. Ежегодно от него умирает один человек из 250. Тромбоз – прижизненное свертывание крови в просвете сосуда или в полостях сердца. Однако одна из опасностей заключается в том, что даже небольшая часть тромба может оторваться и занестись током крови в другие органы. Тромбоз может спровоцировать тяжелые заболевания: инсульт, инфаркт, ишемию и гангрену. Как заметить тромбоз на ранней стадии и предотвратить его развитие, MIR24.TV рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.
«Симптомы заболевания зависят от места образования тромбов. Они могут появляться в артериях и венах. Чаще всего тромбоз поражает вены нижних конечностей. В таком случае определить патологию можно по отекам в области голени, бедра или лодыжки. Нередко нога отекает полностью. Когда заболевание поражает поверхностные вены ног, область, где образовался тромб, набухает, кожа на этом участке краснеет и уплотняется. Если поражены глубокие вены, нога приобретает синюшный цвет», – говорит врач.
При тромбозе появляется боль в ногах, ухудшается общее состояние. Начинают беспокоить слабость, озноб, недомогание, повышается температура тела. Застой крови в венах нижних конечностей, травмы, повышенная свертываемость крови, хирургическое вмешательство – основные причины развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
«Способствуют развитию патологии малоподвижный образ жизни, постоянная работа на ногах, беременность, возраст старше 60 лет, прием противозачаточных таблеток, избыточный вес, курение и алкоголь, семейный анамнез и генетическая предрасположенность. К группе риска тромбозов относятся лежачие больные, пациенты, перенесшие серьезные операции или травмы, люди, страдающие хронической венозной недостаточностью или онкологическими заболеваниями», – объясняет специалист.
По словам Авакяна, наиболее опасное осложнение тромбоза глубоких вен нижних конечностей – тромбоэмболия легочной артерии.
«Это отрыв тромба из глубокой вены, который попадает в легкие. При этой патологии сильно перегружается сердце, развивается сердечная недостаточность. Тромбоэмболия легочной артерии угрожает жизни человека, поэтому подобное состояние требует экстренной госпитализации. Уже при малейших подозрениях на тромбоз нижних конечностей нужно незамедлительно обратиться к врачу-флебологу за консультацией», – предуп
«Лечение патологии включает прием кроворазжижающих, тромболитических и нестероидных противовоспалительных препаратов. Мы рекомендуем пациентам носить компрессионный трикотаж, который улучшает отток венозной крови, предотвращая ее застои и снижая риск тромбообразования. Для профилактики тромбоэмболии легочной артерии также устанавливается кава-фильтр в нижней полой вене, который улавливает тромбы и не дает им мигрировать в случае отрыва. Возможно, сгусток крови нужно удалить хирургическим путем», – заключил хирург-флеболог.