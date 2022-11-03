Флеболог рассказал, как не пропустить тромбоз

По статистике, тромбоз сосудов диагностируется у 70% населения планеты. Ежегодно от него умирает один человек из 250. Тромбоз – прижизненное свертывание крови в просвете сосуда или в полостях сердца. Однако одна из опасностей заключается в том, что даже небольшая часть тромба может оторваться и занестись током крови в другие органы. Тромбоз может спровоцировать тяжелые заболевания: инсульт, инфаркт, ишемию и гангрену. Как заметить тромбоз на ранней стадии и предотвратить его развитие, MIR24.TV рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.