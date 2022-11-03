Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Десять косточек мандарина в день – лечебная доза при онкологии

Passion.ru

Мандариновые косточки – это не только полезный, но и лечебный продукт. Употребление одной-двух в день станет профилактикой процесса зарождения и развития опухоли. Десять-двенадцать косточек – лечебная доза при онкологии.

Десять косточек мандарина в день – лечебная доза при онкологии
Фото: Passion.ruPassion.ru

Об этом рассказала диетолог Марият Мухина. По ее словам, в косточках мандарина содержится витамин В17- цианогенный гликозид. В малых дозах он действует как цитостатический, то есть противоопухолевый, препарат: убивает раковые клетки и тормозит рост клеток, которые потенциально ими могут стать.

Из семян мандарина в организме образуются микродозы цианида, который, как известно, является сильнейшим ядом. Но не стоит пугаться, главное – знать меру в их употреблении.

Переедание может вызвать отравление, особенно у детей.

Еще одна польза косточек – наличие в них антиоксидантов, которые препятствуют старению организма. В косметологии их используют для борьбы с акне и розацеа, добавляют в пилинги и скрабы.

Болезни и лекарства,Марият Мухина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители