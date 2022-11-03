Какие знаки подает организм при развитии онкологии

Врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал, какие симптомы могут указывать на развитие онкологического заболевания.

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Из числа общих симптомов выделяют потерю массы тела, особенно 10-15 килограммов, на фоне хорошего аппетита. Кроме того, стоит обратить внимание на повышенную утомляемость.

Со стороны центральной нервной системы о развитии онкологии могут говорить продолжительные головные боли и нарушение зрения.

Кроме того, стоит обращать внимание на различные длительно не заживающие язвочки на слизистых, например во рту, на щеках.

Яркими сигналами могут быть и увеличенные лимфоузлы, передает aif.ru.

Ранее врач-онколог Владимир Полянский рассказал, что алкоголь, табакокурение, неправильный рацион, а также наследственность являются врагами поджелудочной железы. Такие привычки могут привести к развитию онкологии, передает РИАМО.