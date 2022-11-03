Врач предупредил о риске инсульта после парикмахерской

Врач-реабилитолог Александр Шишонин рассказал о синдроме салона красоты, когда у человека после посещения парикмахерской случается инсульт. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Фото: m24.ru m24.ru

Недавно о таком случае стало известно в Индии. 50-летняя женщина перенесла инсульт после того, как у нее защемило позвоночную артерию во время мытья головы перед стрижкой.

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"Предынсультное состояние после похода в салон красоты – частое явление, особенно у людей с шейным остеохондрозом: у кого зажата шея, есть повышенное давление", – предупредил Шишонин.

Врач отметил, что в зоне риска находятся как мужчины, так и женщины. Когда сосуды шеи пережаты, мозгу не хватает кислорода, тогда повышается давление, объяснил он.

Однако Шишонин призвал не называть это синдромом салона красоты, поскольку такие симптомы чаще появляются у людей после стоматолога. Врач обратил внимание на то, что на лечение зубов нужно больше времени, чем на прическу, поэтому здесь повышается риск защемления.

"Знаю ситуации, когда человек выходил от стоматолога, и ему прямо на пороге становилось плохо, его забирала скорая в предынсультном состоянии", – рассказал он.

Кроме того, аналогичные симптомы могут быть и после операции. Шишонин отметил, что позвонки могут сместиться, когда врачи переложили пациента на каталку и собираются везти его в палату. Правильнее называть это "синдромом позвоночной артерии", подчеркнул врач.

Специалист перечислил симптомы передавленной позвоночной артерии:

повышенное давление;

головокружение;

шум в ушах;

ухудшение зрения, слуха, памяти;

депрессия;

нарушения сна.

Шишонин рекомендовал при наличии таких признаков сразу сделать УЗИ сосудов шеи. А единственная мера профилактики – это гимнастика для шеи, резюмировал он.

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