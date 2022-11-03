Опровержен миф о незаразности распространенного заболевания

Можно ли заразиться тонзиллитом

Что касается заразности тонзиллита, утверждение, что он абсолютно не заразен для окружающих, ошибочно, заявил врач. Однако в этом вопросе все не так однозначно. По его словам, если хронический тонзиллит протекает в легкой форме, человек не опасен для других и не может заразить их инфекцией. Но вероятность того, что бактерии будут попадать в окружающую среду, все же есть. «Заразным больной становится в периоды обострения тонзиллита. Так как заболевание передается воздушно-капельным путем, здоровый человек может легко подхватить эти бактерии, его иммунитет будет ослаблен, и небные миндалины вполне могут воспалиться», — заключил он.