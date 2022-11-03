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4 часа назад

Россиянам опровергли миф о незаразности распространенного заболевания

Lenta.ruиещё 1

Тонзиллит — одно из самых распространенных ЛОР-заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, поэтому в периоды обострения оно крайне заразно для окружающих людей, предупредил россиян врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Популярный миф о незаразности заболевания он опроверг в беседе с «Лентой.ру».

Опровержен миф о незаразности распространенного заболевания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Абакумова, тонзиллит — это инфекционное, в большинстве случаев острое заболевание, которое характеризуется поражением миндалин, а также интоксикацией и лихорадкой. Более чем у 40 процентов пациентов патология достаточно быстро перетекает в хроническую форму. В периоды обострения заразность заболевания повышается.

Входными воротами для тонзиллита является ротоглотка, и чаще всего это небные миндалины, объяснил врач. Бактерия внедряется в лимфоидную ткань миндалины, размножается, выделяет токсины и продукты распада, что, в свою очередь, и приводит к возникновению первичного очага воспаления.

Можно ли заразиться тонзиллитом

Что касается заразности тонзиллита, утверждение, что он абсолютно не заразен для окружающих, ошибочно, заявил врач. Однако в этом вопросе все не так однозначно. По его словам, если хронический тонзиллит протекает в легкой форме, человек не опасен для других и не может заразить их инфекцией. Но вероятность того, что бактерии будут попадать в окружающую среду, все же есть. «Заразным больной становится в периоды обострения тонзиллита. Так как заболевание передается воздушно-капельным путем, здоровый человек может легко подхватить эти бактерии, его иммунитет будет ослаблен, и небные миндалины вполне могут воспалиться», — заключил он.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил о серьезной опасности хронического недосыпа. По его словам, недостаток сна грозит снижением иммунитета, депрессиями и инсультом.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,Олег Абакумов,
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