Кардиолог рассказал, от чего можно умереть во сне

«Во-вторых, это может произойти из-за тромбоэмболии легочной артерии. Помимо этого, гастроэзофагеальный рефлюкс может быть одной из причин смерти человека во сне. Так, ночью у человека в легкие может забрасываться содержимое желудка (как осложнение болезни), из-за чего и возникает смерть», — пояснил врач.