Проктолог посоветовал не брать смартфон с собой в туалет

«Использование смартфонов в туалете — это вредная привычка, потому что, во-первых, может удлиниться время нахождения на унитазе. При длительном сидении над проёмом унитаза натуживания случаются даже после дефекации. А от напряжения увеличиваются геморроидальные узлы. Во-вторых, при длительном сидении происходит компрессия сосудов нижних конечностей, онемение ног», — предупредил врач.