Доктор перечислил ошибки при лечении гипертонии

Ошибки при лечении гипертонии перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, большинство людей с повышенным давлением борются с недугом неправильно.

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При повышенном давлении важно подобрать правильную схему лечения и не бросать ее при улучшении самочувствия. «Все вернется обратно. Если у вас устойчивая гипертония — вам надо принимать лекарства постоянно. Это ваша цель — достигнуть нормального давления», — отметил Мясников. Для улучшения состояния допускается прием двух-трех препаратов одновременно, однако это необходимо согласовать с врачом.