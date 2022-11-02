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1 час назад

Офтальмолог предупредила об опасных причинах сна с полуоткрытыми глазами

Lenta.ru

Сон с приоткрытыми глазами может говорить о болезни щитовидной железы, предупредила врач-офтальмолог Анна Никитина. Об опасных причинах такого сна она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Названы опасные причины сна с полуоткрытыми глазами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Людям с такой проблемой, по ее мнению, стоит посетить эндокринолога, поскольку сон с полуоткрытыми глазами может оказаться следствием эндокринной офтальмопатии — прогрессирующего аутоиммунного заболевания глаз, развивающегося из-за нарушений в работе щитовидной железы. «Глазные яблоки выпячиваются из орбит из-за отека жировой клетчатки, находящейся за глазом. По этой причине может быть сложно сомкнуть веки полностью во время сна», — рассказала Никитина.

Кроме того, добавила врач, сон с прикрытыми глазами наблюдается при поражении нервов глазных мышц и слабости круговых мышц, отвечающих за нормальное смыкание век. Окулист также назвала среди возможных причин подобного сна лунатизм и развитие серьезных неврологических состояний.

При подобных нарушениях, отметила Никитина, может пересыхать роговица, поскольку не питается слезной жидкостью. «В легких случаях проблему можно будет решить с помощью специальных мазей и гелей, которые защитят роговицу», — заключила офтальмолог.

Болезни и лекарства,Анна Никитина,
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