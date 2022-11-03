Как подготовить организм к зиме

Грипп и ОРВИ — самые часты заболевания в холодное время года. Что можно сделать сейчас, чтобы обезопасить свой организм перед зимой? Спросили врача Максима Елисеева.
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По словам медика, конец октября и начало ноября - идеальное время для проведения вакцинации против гриппа перед зимним сезоном.
Иммунитет выработает через пару недель антитела и как раз к периоду повышения заболевания гриппом среди популяции, и человек будет защищен. В худшем случае вакцинированный перенесет вирусную инфекцию в лёгкой форме.
Еще один способ защитить себя перед холодным временем года - исключить дефицит витамина Д, так как в осеннее-зимний период наш организм испытывает его особо остро.
Этот важный витамин в том числе участвует в работе нашей иммунной системы, а ее повышенная боеготовность в это время года очень важна. Можно просто пойти и сдать кровь, проверить уровень витамина Д, а затем при необходимости его пропить.