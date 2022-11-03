Как подготовить организм к зиме

Этот важный витамин в том числе участвует в работе нашей иммунной системы, а ее повышенная боеготовность в это время года очень важна. Можно просто пойти и сдать кровь, проверить уровень витамина Д, а затем при необходимости его пропить.



Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург