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2 часа назад

Как подготовить организм к зиме

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Грипп и ОРВИ — самые часты заболевания в холодное время года. Что можно сделать сейчас, чтобы обезопасить свой организм перед зимой? Спросили врача Максима Елисеева.

Как подготовить организм к зиме
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

По словам медика, конец октября и начало ноября - идеальное время для проведения вакцинации против гриппа перед зимним сезоном.

Иммунитет выработает через пару недель антитела и как раз к периоду повышения заболевания гриппом среди популяции, и человек будет защищен. В худшем случае вакцинированный перенесет вирусную инфекцию в лёгкой форме.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Еще один способ защитить себя перед холодным временем года - исключить дефицит витамина Д, так как в осеннее-зимний период наш организм испытывает его особо остро.

Этот важный витамин в том числе участвует в работе нашей иммунной системы, а ее повышенная боеготовность в это время года очень важна. Можно просто пойти и сдать кровь, проверить уровень витамина Д, а затем при необходимости его пропить.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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